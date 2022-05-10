Китайский космический грузовик отправился на орбиту Земли

Ближайшая цель аппарата — орбитальная станция, принадлежащая Пекину. При этом в качестве стартовой площадки был выбран космодром Вэньчан на северо-восточном побережье острова Хайнань.

Ракетой-носителем выступил «Чанчжэн-7», также разработанный китайскими инженерами.

Напомним, что ранее стало известно о планах Китая завершить в 2022 году строительства национальной околоземной орбитальной станции Tiangong. Прямо сейчас в космосе уже находится базовый модуль станции Tianhe — его запустили ещё в апреле 2021 года. Запуск второго блока (Wentian) намечен на мая, а третьего (Mengtian) — на сентябрь.