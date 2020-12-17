Китайский лунная миссия закончилась доставкой грунта на Землю

Уже известно, что на 2023-2024 года запланирована новая миссия «Чанъэ-6», которая по своей конструкции будет аналогична «Чанъэ-5». Заявляется, что её основной задачей будет добыча и доставка на Землю реголита из южной полярной области Луны. Планирует ли страна воспользоваться помощью иностранных специалистов, пока что неизвестно.

Напомним, что последний раз лунный грунт на Землю доставила советская станция «Луна-24» 44 года назад. Помимо СССР и Китая, в своё время спутниковую породу добывали и специалисты из США.