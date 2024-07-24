Китайский луноход нашел следы воды на Луне

Ранее наличие воды на Луне было подтверждено инфракрасным детектором NASA в 2020 году, а также при анализе образцов, собранных в 1960-х и 1970-х годах. Однако образцы «Чанъэ-5» взяты с гораздо более высокой широты, что позволяет получить новые данные о форме существования воды на лунной поверхности.

Китайские ученые пришли к выводу, что молекулы воды могут сохраняться на освещенных участках Луны в виде гидратированных солей. Это открытие имеет большое значение для будущих лунных миссий, так как вода является одним из ключевых ресурсов для создания лунной базы.