Китайский луноход обнаружил стеклянные сферы на тёмной стороне Луны

Отмечается, что стекло и раньше находили на Луне. Учёные говорят о том, что это результат падения метеоритов или вулканической активности Луны в прошлом. По словам доцент Лаборатории планетарной экологии и астробиологических исследований Университета Сунь Ятсена доктора Чжиюн Сяо, найденные шарики необычны и отличаются от стекла, найденного на Луне ранее тем, что имеют уникальную светло-коричневую окраску и прозрачны.

«Эти шарики просто поразили нас, поскольку они настолько уникальны на Луне", - сказал в своем заявлении доктор Чжиюн Сяо, доцент Лаборатории планетарной экологии и астробиологических исследований Университета Сунь Ятсена».