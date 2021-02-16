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Китайский луноход обнаружил странный монолит на поверхности Луны
На удивление много интересного узнаётся о космосе в последнее время
В сети появилась информация о крайне необычной находке китайского лунохода. Как оказалось, ему удалось обнаружить на поверхности естественного спутника Земли очень странный монолит. У учёных уже имеется несколько версий об истоках его появления.
Так, по одной из версий, кусок камня появился на поверхности совсем недавно в результате раскола породы от удара метеорита, пишет Space.com. Назвать причиной его появления молодость — крайне логичный ход. Ведь будь монолит старее, он бы давно должен был обточиться в результате множества разных процессов, происходящих на поверхности Луны.
Для проверки основной теории, учёные намерены подвести луноход вплотную и задействовать спектрометр VNIS. С его помощью эксперты смогут определить состав материала. А если исследователи выяснят, что порода попала на спутник извне, то у них появится новая цель — осмотреться в округе и попробовать понять, откуда он взялся.