Китайский луноход обнаружил странный монолит на поверхности Луны

Так, по одной из версий, кусок камня появился на поверхности совсем недавно в результате раскола породы от удара метеорита, пишет Space.com. Назвать причиной его появления молодость — крайне логичный ход. Ведь будь монолит старее, он бы давно должен был обточиться в результате множества разных процессов, происходящих на поверхности Луны.