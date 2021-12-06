Китайский луноход обнаружил "таинственную хижину" на обратной стороне луны

Our Space назвал объект "загадочной хижиной", но это скорее условное название, чем точное описание.



Ученые команды проявили большой интерес к объекту, и теперь ожидается, что "Юту-2" проведет следующие 2-3 лунных дня (2-3 земных месяца) в лунном реголите и избегая кратеров, чтобы рассмотреть его поближе, поэтому новой информации нужно немного подождать.



Вероятным объяснением формы может быть большой валун, который был извлечен в результате удара метеорита.



Спускаемый аппарат "Юйту-2" и "Чанъэ-4" на солнечных батареях совершил первую в истории посадку на обратной стороне Луны 3 января 2019 года, и с тех пор ровер передвигается по кратеру Фон Кармана шириной 186 км.



"Чанъэ-4", как следует из его названия, - это четвертая лунная миссия Китая и вторая, в ходе которой на Луну был доставлен ровер. Китай также запустил испытательную миссию "Чанъэ-5 Т1" вокруг Луны и миссию по возвращению образцов с Луны "Чанъэ-5".