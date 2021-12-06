Китайский луноход обнаружил "таинственную хижину" на обратной стороне луны

Китайский луноход обнаружил "таинственную хижину" на обратной стороне луныНо до нее еще нужно добраться
Our Space назвал объект "загадочной хижиной", но это скорее условное название, чем точное описание.
Ученые команды проявили большой интерес к объекту, и теперь ожидается, что "Юту-2" проведет следующие 2-3 лунных дня (2-3 земных месяца) в лунном реголите и избегая кратеров, чтобы рассмотреть его поближе, поэтому новой информации нужно немного подождать.
Вероятным объяснением формы может быть большой валун, который был извлечен в результате удара метеорита.
Спускаемый аппарат "Юйту-2" и "Чанъэ-4" на солнечных батареях совершил первую в истории посадку на обратной стороне Луны 3 января 2019 года, и с тех пор ровер передвигается по кратеру Фон Кармана шириной 186 км.
"Чанъэ-4", как следует из его названия, - это четвертая лунная миссия Китая и вторая, в ходе которой на Луну был доставлен ровер. Китай также запустил испытательную миссию "Чанъэ-5 Т1" вокруг Луны и миссию по возвращению образцов с Луны "Чанъэ-5".