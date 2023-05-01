Китайский марсоход нашёл признаки жидкой воды на Марсе

А это, в свою очередь, делает их более подходящими для жизни. Отметим, что само заявление является достаточно провокационным, т.к. до сих пор учёные полагали, что вода на Красной планете может существовать только твёрдом или газообразном состоянии.

Свежее же открытие указывает на то, что существует вероятность обнаружения доказательств древней жизни и даже потенциально пригодных для жизни районов на современной поверхности планеты.

По мнению учёных, иней или снег на Марсе неоднократно таял и замерзал, передвигаясь от полярного ледника к экватору. Это и привело к образованию корок и трещин на поверхности. А также оставило за собой жидкую солёную воду.

Авторы открытия предлагает уделить приоритет солеустойчивым микроорганизмам в будущих миссиях по поиску существующей жизни на Марсе.