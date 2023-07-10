Китайский марсоход помог разгадать одну из давних тайн Марса

Исследователи использовали данные, полученные с помощью марсохода и китайского марсианского орбитального аппарата «Тяньвэнь-1», чтобы изучить песчаные дюны равнины Утопия.

Оказалось, что на вершине дюн образовались тёмные гребни, известные как поперечные эоловые хребты (TAR), которые формировались в течение последних 400 000 лет.

Интересно, что эти изменения климата на Марсе связаны с ледниковым периодом и изменением угла, под которым планета вращается. Учёные отмечают, что это свидетельствует о том, что Марс также подвержен климатическим сдвигам, аналогичным Миланковичевым циклам на Земле.

Однако ледниковый период на Марсе протекал необычным образом, отличным от того, что наблюдается на нашей планете.

По словам исследователей, понимание климата на Марсе в прошлом может помочь объяснить современные особенности планеты и связать их с древними климатическими моделями.