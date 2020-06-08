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Китайский мессенджер заблокировал пользователя за пароль с матерным словом
Речь о WeChat
В сети появилась информация о том, что китайский мессенджер WeChat заблокировал пользователя за пароль с матерным словом. Так, по словам американской журналистки Беттани Аллен-Эбрагимиан, которая и столкнулась с этой ситуацией, ее аккаунт в мессенджере WeChat был удален меньше чем через минуту после того, как она установила пароль F*ckCCP89, являющийся оскорбительным для китайской Коммунистической партии.
Что интересно, как заявляет сама журналистка, аккаунт она открывала, находясь на территории Соединенных Штатов, с местного номера телефона, что подразумевает то, что система фильтрации содержимого интернета в КНР не должна была реагировать на действия пользователя также, как среагировала бы на действия китайских пользователей.
Пользовательница также отмечает, что не данное действие мессенджера нельзя расценивать как “цензуру”, поскольку подразумевается, что доступ к паролю в открытом виде должен быть лишь у самого пользователя. В сети полагают, что в данном случае могли сработать некие правила фильтрации запрещенных слов, что, в свою очередь, может означать, что пароль был расшифрован, что, опять же, недопустимо.