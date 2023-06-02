Китайский МИД рассказал о слежке американских спецслужб за российскими дипломатами через iPhone

23:55, 02 июня 2023
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Китайский МИД рассказал о слежке американских спецслужб за российскими дипломатами через iPhoneИ призвал страны быть бдительными
Китайский МИД прокомментировал сообщения ФСБ России о вскрытии разведывательной операции американских спецслужб, заразивших тысячи iPhone российских дипломатов, а также зарегистрированных на зарубежные посольства в России, среди которых страны блока НАТО и постсоветского пространства, а также Израиль, САР и КНР.
В МИД КНР заявили, что обеспокоены слежкой за дипломатами, в том числе зарубежных стран, в России. В китайском МИДе отметили, что в силу технологического превосходства США много лет могли позволить себе осуществлять прослушивания и слежки по всему миру.
«Это должно вызывать повышенную бдительность стран во всём мире», — заявили в МИД Китая.