Китайский МИД рассказал о слежке американских спецслужб за российскими дипломатами через iPhone

В МИД КНР заявили, что обеспокоены слежкой за дипломатами, в том числе зарубежных стран, в России. В китайском МИДе отметили, что в силу технологического превосходства США много лет могли позволить себе осуществлять прослушивания и слежки по всему миру.

«Это должно вызывать повышенную бдительность стран во всём мире», — заявили в МИД Китая.