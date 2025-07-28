Китайский ответ AMD EPYC: компания Zhaoxin показала серверный CPU KH-5000 с 96 ядрами, PCIe 5.0 и DDR5

На выставке Shanghai World Expo 2025 производитель раскрыл ключевые характеристики чипов: до 96 ядер, архитектура с использованием чиплетов, поддержка памяти DDR5 и интерфейса PCIe 5.0.

Это серьёзный шаг вперёд по сравнению с текущей серией KH-4000, где максимум — 32 ядра, DDR4 и PCIe 4.0.

Процессоры KH-5000 смогут работать в двух- и четырёхсокетных конфигурациях благодаря новому интерфейсу ZPI 5.0. В результате, в одной системе можно объединить до 384 ядер.