Китайский поставщик iPhone заплатит взбунтовавшимся сотрудникам деньги за возвращение к работе

Китайский поставщик iPhone заплатит взбунтовавшимся сотрудникам деньги за возвращение к работеПо $1,4 тысячи каждому
Компания Foxconn, которую также называют «Айфон-Сити», призвала сотрудников, устроивших беспорядки на производстве, вернуться к работе. За это каждому сотруднику будет выплачена премия в размере $1,4 тысячи.
Фото: Bangkokpost.com
В октябре в Китае был объявлен жёсткий ковидный карантин, в частности, это коснулось и Foxconn, из-за чего на территории предприятия вынужденно остались люди без возможности уходить домой. В итоге часть сотрудников сбежала, на предприятие оперативно наняли новых, пообещав бонусы за 30 дней работы.
Но потом было сказано, что деньги поступят ещё через 30 дней, но в итоге выплаты пообещали уже в следующем году. Сразу после этого заявления руководства «Айфон-Сити» на предприятии начались массовые беспорядки, в том числе столкновения с полицией.
Чтобы успокоить сотрудников, возобновить порядок и рабочий режим, руководство Foxconn пообещало каждому сотруднику $1,4 тысячи в качестве дополнительной премии к обещанным ранее выплатам за 30 дней работы.