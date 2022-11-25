Наука и технологии
20:28, 25 ноября 2022
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Китайский поставщик iPhone заплатит взбунтовавшимся сотрудникам деньги за возвращение к работе

По $1,4 тысячи каждому

Компания Foxconn, которую также называют «Айфон-Сити», призвала сотрудников, устроивших беспорядки на производстве, вернуться к работе. За это каждому сотруднику будет выплачена премия в размере $1,4 тысячи.

Китайский поставщик iPhone заплатит взбунтовавшимся сотрудникам деньги за возвращение к работе

Фото: Bangkokpost.com

В октябре в Китае был объявлен жёсткий ковидный карантин, в частности, это коснулось и Foxconn, из-за чего на территории предприятия вынужденно остались люди без возможности уходить домой. В итоге часть сотрудников сбежала, на предприятие оперативно наняли новых, пообещав бонусы за 30 дней работы.

Но потом было сказано, что деньги поступят ещё через 30 дней, но в итоге выплаты пообещали уже в следующем году. Сразу после этого заявления руководства «Айфон-Сити» на предприятии начались массовые беспорядки, в том числе столкновения с полицией.

Чтобы успокоить сотрудников, возобновить порядок и рабочий режим, руководство Foxconn пообещало каждому сотруднику $1,4 тысячи в качестве дополнительной премии к обещанным ранее выплатам за 30 дней работы.

Источник фото:Bangkokpost.com
Источник:The Verge
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