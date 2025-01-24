Китайский производитель чипов Hua Hong Semiconductor переманил топ-менеджера Intel

Экс-сотрудник американской компании займет место президента Hua Hong. Бай проработал в Intel более 30 лет, занимаясь разработкой и массовым производством логических чипов.

Теперь он будет отвечать за продвижение китайской компании в области передовых технологий производства полупроводников.

Исторически Hua Hong специализировалась на аналоговых чипах и встраиваемой памяти, с большинством продуктов на 100 нм и выше.

Однако компания расширяет производство, сосредотачиваясь на логических чипах и освоении 40-нм техпроцессов. Новые фабрики в Чэнду и Уси должны укрепить её позиции на рынке.

При поддержке нового руководства, Hua Hong стремится снизить зависимость Китая от зарубежных поставщиков.