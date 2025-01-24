Китайский производитель чипов Hua Hong Semiconductor переманил топ-менеджера Intel

Опубликовано 24 января 2025, 07:471 мин.
Китайский производитель чипов Hua Hong Semiconductor переманил топ-менеджера IntelИнтересная перестановочка
Китайский гигант Hua Hong Semiconductor, второй по величине производитель чипов в стране, переманил опытного топ-менеджера Intel Бай Пэна.
Экс-сотрудник американской компании займет место президента Hua Hong. Бай проработал в Intel более 30 лет, занимаясь разработкой и массовым производством логических чипов.
Теперь он будет отвечать за продвижение китайской компании в области передовых технологий производства полупроводников.
Исторически Hua Hong специализировалась на аналоговых чипах и встраиваемой памяти, с большинством продуктов на 100 нм и выше.
Однако компания расширяет производство, сосредотачиваясь на логических чипах и освоении 40-нм техпроцессов. Новые фабрики в Чэнду и Уси должны укрепить её позиции на рынке.
При поддержке нового руководства, Hua Hong стремится снизить зависимость Китая от зарубежных поставщиков.