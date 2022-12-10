Китайский производитель смартфонов Oppo представит свою «робособаку-компаньона»

Новинка будет представлена накануне другого значимого для компании мероприятия — презентации складных смартфонов Find N2 и Find N2 Flip, которая состоится 15 декабря.

О своём роботе Oppo опубликовала видеоролик на YouTube, основная мысль которого — взаимодействие робособаки и мальчика. Компания позиционирует робота как компаньона.

О каких-либо технических характеристиках и цене не сообщается.