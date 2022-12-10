21:31, 10 декабря 2022
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Китайский производитель смартфонов Oppo представит свою «робособаку-компаньона»Компания показала видео о роботе и мальчике
Китайская компания Oppo 14 декабря, покажет своего робота-собаку Qric. Название робопса — это аббревиатура от Quadrupedal Robotic with Intelligent Controller, что в переводе на русский буквально означает «четвероногий робот с интеллектуальным контроллером».
Фото: Gadgettendency.com
Новинка будет представлена накануне другого значимого для компании мероприятия — презентации складных смартфонов Find N2 и Find N2 Flip, которая состоится 15 декабря.
О своём роботе Oppo опубликовала видеоролик на YouTube, основная мысль которого — взаимодействие робособаки и мальчика. Компания позиционирует робота как компаньона.
О каких-либо технических характеристиках и цене не сообщается.