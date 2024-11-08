Китайский ровер нашёл новые доказательства древнего океана на Марсе

В 2021 году ровер Zhurong высадился в районе равнины Утопия на северном полушарии Марса, где ранее были замечены следы воды. С тех пор он исследует поверхность планеты, и новые данные подтверждают теорию о существовании огромного океана на Марсе. Ученые обнаружили такие признаки, как «пористые конусы», «полигональные борозды» и «выжженные потоки», что указывает на возможное влияние воды в этом регионе.

Предположительно, океан существовал около 3,7 миллиардов лет назад, а затем замёрз, образовав береговую линию, которая исчезла примерно 3,4 миллиарда лет назад. Однако ученые подчеркивают, что эти находки не являются окончательным доказательством существования океана на Марсе. Для более точного подтверждения потребуется привезти марсианские образцы на Землю.

Некоторые ученые, например, Бенжамин Карденас из Пенсильванского университета, выражают скептицизм относительно новых данных, указывая на влияние сильных марсианских ветров, которые могли стереть следы побережья. Тем не менее, наличие доказательств океана на Марсе повышает шансы на существование жизни на этой планете в прошлом и может помочь в поисках жизни за пределами Земли.