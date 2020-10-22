Китайский сервис подешевел с 1.5 млрд до 1,290 долларов всего лишь за два года

В качестве покупателя выступает крупная компания из Китая, занятая в сфере онлайн-рекламы под названием 58.com, сообщает Bloomberg. При этом новый владелец планирует взять на себя управление Renrenche в Гонконге, предложив за это компании заем в размере не менее 4 млн долларов. Их сервис сможет потратить на собственное развитие на материковой части Китая.

Напомним, что наибольшие проблемы настигли Renrenche в период пандемии — тогда компания не смогла справиться с уменьшением количества заказов и борьбой с конкурентами. При этом источники Bloomberg сообщили изданию об иске, поданном одним из кредиторов сервиса. Общая сумма долга перед ним составила около 15 млн долларов.