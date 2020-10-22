Наука и технологии
Сегодня 09:31
Китайский сервис подешевел с 1.5 млрд до 1,290 долларов всего лишь за два года
Возможно, это одно из самых крупных падений на рынке за последние годы
Как стало известно, китайский сервис продажи подержанных машин Renrenche, который еще два года назад оценивался в 1.4 млрд долларов, прямо сейчас продает все свои активы всего лишь за 1,290 долларов.
В качестве покупателя выступает крупная компания из Китая, занятая в сфере онлайн-рекламы под названием 58.com, сообщает Bloomberg. При этом новый владелец планирует взять на себя управление Renrenche в Гонконге, предложив за это компании заем в размере не менее 4 млн долларов. Их сервис сможет потратить на собственное развитие на материковой части Китая.
Напомним, что наибольшие проблемы настигли Renrenche в период пандемии — тогда компания не смогла справиться с уменьшением количества заказов и борьбой с конкурентами. При этом источники Bloomberg сообщили изданию об иске, поданном одним из кредиторов сервиса. Общая сумма долга перед ним составила около 15 млн долларов.