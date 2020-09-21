Китайский спутник начнет миссию по добыче полезных ископаемых в космосе уже в ноябре 2020 года

В случае успешного выполнения миссии, следующий аппарат, отправленный в космос, будет иметь уже шахтерскую специализацию и начнет работу через пару лет, пишет IEEE.

Отметим, что NEO-1 (именно данное устройство намерены отправить в космос) представляет из себя небольшой аппарат, вес которого составляет всего 30 кг, а его основной целью является охота на малые космические тела. На данный момент специалисты, разработавшие и его, и космическую миссию, заявляют о том, что им необходимо обучиться обнаружению астероидов, а также научиться выбирать подходящие, готовить маневры для стыковки, управлять группами кораблей-перехватчиков и т.д.