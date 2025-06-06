Китайский стартап DeepSeek начал поиски стажеров для разметки медицинских данных

Объявления о найме размещены на одном из крупнейших китайских сайтов по поиску работы — Boss Zhipin. За разметку данных стажерам предлагают около 500 юаней (примерно 70 долларов) в день при работе четыре дня в неделю. Работа проходит в Пекине и связана с проектами по «продвинутой вспомогательной диагностике».

Стоит отметить, что такие вакансии не опубликованы на официальных каналах DeepSeek в соцсетях, и это первый раз, когда компания публично заявляет о необходимости медицинских данных для обучения своих моделей.

Для соискателей важен медицинский профиль: в требованиях указано, что кандидаты должны быть студентами последних курсов или магистрантами, а также иметь опыт работы с крупными языковыми моделями. Знание Python и умение составлять запросы для AI также являются обязательными.

DeepSeek пока не прокомментировал эту информацию.

В последние месяцы китайские больницы активно внедряют AI-модели DeepSeek с открытым исходным кодом для помощи в постановке диагнозов и назначении лечения. По состоянию на март, более 300 медицинских учреждений в Китае уже используют технологии компании в клинической диагностике и поддержке врачебных решений.