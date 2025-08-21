Китайский стартап DeepSeek представил обновлённую модель ИИ

Компания заявила, что новая версия модели обеспечивает более эффективное выполнение задач, что особенно важно для приложений, где требуется быстрое принятие решений. DeepSeek-V3.1 подходит для интеграции в различные сервисы и приложения через API-платформу, которая позволяет сторонним разработчикам использовать возможности модели в своих продуктах.

Помимо выпуска новой версии, стартап планирует скорректировать стоимость доступа к API. Новые тарифы вступят в силу с 6 сентября. Это изменение затронет всех пользователей платформы, которые используют модель в своих приложениях или веб-сервисах.