Китайский телескоп зарегистрировал шквал странных сигналов из космоса

Эти сигналы представляют собой миллисекундные всплески радиоволн, в которых заключено огромное количество энергии, намного больше, чем количество энергии, которое излучает Солнце за год. Некоторые из радиоимпульсов носят сугубо одиночный характер, вторые повторяются через случайные интервалы времени, а третьи следуют друг за другом по предсказуемому графику.

Но то, что производит быстрые радиоимпульсы так и остается загадкой по сегодняшний день. Черные дыры, взрывы сверхновых, нейтронные звезды, потоки экзотических частиц и, конечно, инопланетяне являются основными гипотезами. Однако, ведущим кандидатом являются магнетары, компактные нейтронные звезды, обладающие сильнейшими магнитными полями.

Сигналы приходят из источника FRB 121102, находящегося внутри одной из карликовых галактик. С момента его открытия в 2012 году было зарегистрировано 347 быстрых радиоимпульсов от этого источника. Но затем, в течение наблюдений, которые проводились на протяжении 47 суток в 2019 году, радиотелескоп FAST зарегистрировал 1 652 быстрых радиоимпульса, что говорит о резком увеличении активности источника FRB 121102.

На самом пике его активности источник FRB 121102 произвел 122 импульса в течение часа, что является своего рода рекордным показателем на сегодняшний день. И ученые сейчас сильно сомневаются в том, что всего один магнетар мог произвести такой шквал радиоимпульсов.

“Зарегистрированные радиоимпульсы слишком часты и мощны, в течение небольшого промежутка времени при пиковой активности в пространство было излучено 3.8 процентов от общего количества энергии, заключенной в самом магнетаре. Это слишком много, такими темпами любой магнетар быстро бы "исчерпал все свои силы" и его активность завершилась бы гораздо быстрее, чем период активности источника FRB 121102”, – говорится в статье.