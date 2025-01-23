Китайский токамак установил новый временной рекорд работы плазмы в 1066 секунд

Рекорд был поставлен 20 января: в течение указанного времени экспериментальный усовершенствованный сверхпроводящий токамак (EAST) удерживал плазму, что стало научной сенсацией мирового масштаба. При этом EAST побил свой прошлогодний рекорд в 403 секунды.

Как отмечает научное издание Naked Science, удержание плазмы в течение 1000 секунд — ключевой шаг в исследованиях термоядерного синтеза.