Китайский токамак установил новый временной рекорд работы плазмы в 1066 секунд

Опубликовано 23 января 2025, 21:001 мин.
Китайский токамак установил новый временной рекорд работы плазмы в 1066 секундПобив прошлогодний рекорд в 403 секунды
В Китае поставили новый временной рекорд работы токамака — «искусственного солнца». Учёные смогли добиться устойчивой работы плазмы в режиме высокого удержания на протяжении 1066 секунд.
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Рекорд был поставлен 20 января: в течение указанного времени экспериментальный усовершенствованный сверхпроводящий токамак (EAST) удерживал плазму, что стало научной сенсацией мирового масштаба. При этом EAST побил свой прошлогодний рекорд в 403 секунды.
Как отмечает научное издание Naked Science, удержание плазмы в течение 1000 секунд — ключевой шаг в исследованиях термоядерного синтеза.