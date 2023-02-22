Китайский «убийца» ChatGPT перестал работать через пару часов после запуска

Но, внезапно, уже через несколько часов после запуска система начала давать сбои. Оказалось, что их проект не справился с нагрузками из-за избыточного интереса со стороны пользователей. В итоге разработчики были вынуждены принести извинения и закрыть свой ИИ для всех желающих.

В результате своеобразного тестирования стало ясно, что MOSS имеет проблемы с оптимизацией. Также сообщается, что система лучше справлялась с английским языком, чем с китайским, а некоторые пользователи сообщали, что MOSS с трудом понимала и генерировала точные ответы.

По мнению экспертов, разработка чат-ботов с искусственным интеллектом и расширенными возможностями обработки естественного языка будет продолжать активно продолжаться различными игроками рынка.