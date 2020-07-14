Наука и технологии
Сегодня 18:30
Китайский вирусолог, сбежавшая в США, рассказала о страхе смерти
По ее словам, связано это с тем, что она “слишком много знает”
Китайский вирусолог сбежавшая в США, доктор Ли-Мэн Янь, рассказала о страхе смерти, так как Пекин, по ее словам, хочет, чтобы люди молчали о происходящих в Китае событиях.
”Я знаю, как они правительство Китая относятся к информаторам. Они хотят, чтобы люди молчали, если они хотят раскрыть правду, не только о COVID-19, но и о других вещах, происходящих в Китае”, - заявила Янь в рамках беседы с телеведущим Билли Хеммером.
Так, по словам девушки, во время эпидемии 2003 года, лаборатории ее коллег, в которых были обнаружены факты и доказательства сокрытия обстоятельств, а после и опубликовавшие данные для широкой общественности, были закрыты правительством страны.