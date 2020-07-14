Китайский вирусолог, сбежавшая в США, рассказала о страхе смерти

”Я знаю, как они правительство Китая относятся к информаторам. Они хотят, чтобы люди молчали, если они хотят раскрыть правду, не только о COVID-19, но и о других вещах, происходящих в Китае”, - заявила Янь в рамках беседы с телеведущим Билли Хеммером.

Так, по словам девушки, во время эпидемии 2003 года, лаборатории ее коллег, в которых были обнаружены факты и доказательства сокрытия обстоятельств, а после и опубликовавшие данные для широкой общественности, были закрыты правительством страны.