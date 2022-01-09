Китайский врач-вирусолог назвал омикрон-штамм крайне опасным и смертельным видом коронавируса

Но, внезапно, учёный-вирусолог из Китая Чжан Вэньхун заявил об обратном. По его словам, он достаточно скептически относится к оценкам нового штамма от его коллег.

Так, даже омикрон-мутация крайне опасное заболевание, которое способно привести к смерти пациента с заболеванием. Более того, вирус особенно опасен для людей со слабой или ослабленной иммунной системой.

При этом китайский специалист отдельно акцентировал внимание на том, что нельзя сравнивать этот штамм с «тяжёлым вариантом простуды».

Напомним, что с декабря 2021 года общемировая смертность от коронавируса плавно снижается. Особенно это заметно в сравнении с прошлой зимой.