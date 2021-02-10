Китайский зонд успешно вышел на орбиту Марса

В состав миссии "Тяньвэнь-1" входит не только орбитальный аппарат, но и посадочная платформа вместе с марсоходом, пишет CGTN. По данным китайский космического агентства, все системы зонда работают в штатном режиме.

Ближайшая цель аппарата – скорректировать свою орбиту, после чего начать исследование района высадки. Если всё пойдёт по плану, то процесс посадки закончится в мае-июне, после чего марсоход съедет с платформы и начнёт изучение поверхности Марса.

Отметим, что на сегодняшний день CNSA запланировало исследование Красной планеты длиной в 90 марсианских суток. Возможно, правда, что аппарат проработает дольше.