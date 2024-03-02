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Наука и технологии
Опубликовано 02 марта 2024, 09:00
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Китайских хакеров обвинили в шпионаже за государствами по всей Юго-Восточной Азии

Якобы они следили за западными технологическими компаниями
Стало известно, что разгорается скандал вокруг утечки, связанной с 500 файлами шанхайского подрядчика по обеспечению безопасности I-Soon, также известного как Anxun, документы которого попали в Сеть в середине февраля и быстро распространились среди СМИ и экспертов по кибербезопасности, которые проверили подлинность этих файлов.
Китайских хакеров обвинили в шпионаже за государствами по всей Юго-Восточной Азии

© Ferra.ru

Якобы в файлах среди прочих записаны 80 целей, свидетельствующих о том, что китайские хакеры, связанные с государством, проникали в государственные организации и частные технологические компании Таиланда, Вьетнама, Малайзии, Индонезии, Мьянмы и Камбоджи. И якобы этот кибершпионаж был направлен на сбор информации о западных технологических компаниях, работающих в регионе.

«Китай — великая держава и имеет глубокие интересы в Юго-Восточной Азии. Они хотят знать, что происходит, и кибернетические инструменты помогают им поддерживать свои усилия по завоеванию официальных лиц. Кроме того, они заинтересованы в сохранении конфиденциальной информации и интеллектуальной собственности», — высказал своё мнение Гатра Прияндита, эксперт по Юго-Восточной Азии из Международного центра киберполитики Австралийского института стратегической политики (ASPI).

Источник:Nikkei Asia
Автор:Андрей Кадуков
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