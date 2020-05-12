Китайских школьников оснастят специальным браслетом, отслеживающим температуру их тела

Так, в тот самый момент, как школьники и учителя начали возвращаться в учебные заведения в Пекине, местные власти начали внедрять специальные интеллектуальные носимые технологии, призванные обезопасить граждан от повторной вспышки COVID-19. Именно в рамках предотвращения новой эпидемии, власти Пекина выдали школьникам умные браслеты, которые передают в режиме реального времени данные о температуре.

Местные чиновники надеятся, что свежевнедренная технология освободит школьников от ”дополнительной траты времени и внимания на постоянное измерение температуры и позволит им сосредоточиться на экзаменах”. Если тестирование окажется успешным, то данный эксперимент будет расширен на территорию всего Китая.