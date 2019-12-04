Китайских школьников признали самыми умными в мире

Ученые проводили исследования с 2015 по 2018 года, в результате чего им удалось выяснить, что дети в возрасте 15 лет из самых экономически развитых регионов Китая заметно образованнее своих же сверстников, проживающих в США и Западной Европе, особенно по таким ключевым школьным предметам как математика, чтение и естественные науки.

В свою очередь Россия попала лишь на 27 место по всем трем дисциплинам, что все еще лучше, чем средний показатель среди стран в рамках исследования. Что интересно, из постсоветских стран в топ-20 попали лишь два государства: Латвия и Эстония. При этом последняя сумела занять почетное 4 место.