Китайским детям запретили проводить стримы

Наука и технологии
Сегодня в 10:20
Китайским детям запретили проводить стримыА также публиковать ролики и участвовать в онлайн-трансляциях
В сети появились сведения об очередной запрете китайского правительства. На этот раз детям до 16 лет в стране запретили проводить стримы.
Об этом объявило государственное управление КНР по вопросам киберпространства. Так, согласно данной инициативе, детям, которые не достигли 16 лет нельзя запускать стримы. Кроме того, им также запретили принимать участие в онлайн-трансляциях и выкладывать видео на соответствующих платформах. Заявление о данном нововведении появилось на официальном сайте ведомства. Сообщается, что данное ограничение уже начало работать.
Объясняется эта инициатива желанием сформировать “чистую” онлайн-среду для несовершеннолетних на период летних каникул. Помимо прочего таким образом в Китае хотят решить проблемы, создающие опасность для физического и психического здоровья детей.