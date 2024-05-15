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Наука и технологии
Опубликовано 15 мая 2024, 13:30
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Китайским майнерам запретили иметь в США недвижимость возле военной базы

При уже купленном помещении
Президент США Джо Байден отказал китайской майнинговой компании MineOne Partners Limited во владении недвижимостью вблизи базы ВВС Warren Air Force Base. База расположена в штате Вайоминг, на объекте базируются ядерные стратегические ракеты Minuteman III.
Китайским майнерам запретили иметь в США недвижимость возле военной базы

© Ferra.ru

Майнинговая компания принадлежит китайским инвесторам. Причём майнеры приобрели объект возле военной базы ещё в 2023 году, и тогда не было никаких препятствий. Но на фоне усиления противостояния с Китаем США начали выдавливать из страны китайских специалистов различных направлений ввиду опасности шпионажа.

Поэтому Байден издал указ, согласно которому все американские инвестиции в майнинговый проект сворачиваются, а MineOne обязана продать объект в кратчайшие сроки, несмотря на капитальный ремонт и подготовку к запуску добычи криптовалют.

«Близость иностранного предприятия по добыче криптовалют к стратегической ракетной базе и ключевому элементу американской ядерной триады, а также наличие специализированного оборудования иностранного производства, потенциально способного облегчить наблюдение и шпионскую деятельность, представляли собой серьёзную угрозу национальной безопасности», — сказано в пресс-релизе Минфина США.

Источник:forklog
Автор:Андрей Кадуков
Теги:
#криптовалюта
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#технологии
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#сша
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#Китай