Китайским майнерам запретили иметь в США недвижимость возле военной базы

Майнинговая компания принадлежит китайским инвесторам. Причём майнеры приобрели объект возле военной базы ещё в 2023 году, и тогда не было никаких препятствий. Но на фоне усиления противостояния с Китаем США начали выдавливать из страны китайских специалистов различных направлений ввиду опасности шпионажа.

Поэтому Байден издал указ, согласно которому все американские инвестиции в майнинговый проект сворачиваются, а MineOne обязана продать объект в кратчайшие сроки, несмотря на капитальный ремонт и подготовку к запуску добычи криптовалют.

«Близость иностранного предприятия по добыче криптовалют к стратегической ракетной базе и ключевому элементу американской ядерной триады, а также наличие специализированного оборудования иностранного производства, потенциально способного облегчить наблюдение и шпионскую деятельность, представляли собой серьёзную угрозу национальной безопасности», — сказано в пресс-релизе Минфина США.