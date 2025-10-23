Китайское подразделение Nexperia возобновило поставки чипов внутри страны

Nexperia (Шанхай) опубликовала заявление на платформе WeChat, где сообщила о стабильной работе и соблюдении всех требований китайского законодательства. В документе подчеркивается, что продукты, производимые и поставляемые в Китае, соответствуют установленным стандартам качества.

По данным компании, головной офис в Нидерландах пытался дестабилизировать работу китайского подразделения, распространяя недостоверную информацию среди клиентов. В ответ китайская дочерняя структура заявила о независимости своих операций и намерении игнорировать указания из-за рубежа.

Ранее аналогичная позиция была озвучена в обращении к сотрудникам компании.