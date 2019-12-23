Китайское правительство обвинило Xiaomi в шпионаже

Так, правительство Китай добавило Xiaomi в список самых крупных компаний в стране, нелегально занимающихся сбором персональной информации пользователей. В данный список также поместили китайскую инвестиционную компанию Tencent. Представителями Министерства промышленности, информации и технологий был определен перечень программ, нарушающих национальные законы, которые не только нелегально собирают личную информацию, но и впоследствии перепродают ее.

В данном списке находятся такие приложения, как Xiaomi Finance, Tencent QQ, QQ Reading, Sina Corp, 36Kr и Sohu News, а также служба доставки FlashEX.