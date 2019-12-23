Наука и технологии
Сегодня 10:40
Китайское правительство обвинило Xiaomi в шпионаже
Компания занимается нелегальным сбором личной информации пользователей
Напомним, что Xiaomi уже успела себя зарекомендовать как компания, занимающаяся шпионажем для Китая. Однако если ранее компанию подозревали в сборе персональных данных лишь западные страны, сейчас китайского гиганта обвинили на родине.
Так, правительство Китай добавило Xiaomi в список самых крупных компаний в стране, нелегально занимающихся сбором персональной информации пользователей. В данный список также поместили китайскую инвестиционную компанию Tencent. Представителями Министерства промышленности, информации и технологий был определен перечень программ, нарушающих национальные законы, которые не только нелегально собирают личную информацию, но и впоследствии перепродают ее.
В данном списке находятся такие приложения, как Xiaomi Finance, Tencent QQ, QQ Reading, Sina Corp, 36Kr и Sohu News, а также служба доставки FlashEX.