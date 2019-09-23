Китайское правительство проникнет в крупнейшие компании в ответ на американские санкции

Данный шаг, в первую очередь, подчеркивает тот факт, что китайское правительство и партия власти все более глубоко интегрируются в частный сектор. Связано это, вероятнее всего, с тем, что экономика страны испытывает заметные трудности в условиях усиливающейся торговой войны с Соединенными Штатами.

Представители Alibaba уже выступили с официальным заявлением, в котором заверили всех, что внедрение чиновников в компанию никак не помешает ее работе и не повлияет на решение, принимаемые внутри Alibaba: ”Мы понимаем, что данная инициатива направлена ​​на создание лучшей бизнес-среды для поддержки предприятий в Ханчжоу. Представитель правительства будет функционировать как мост между частным сектором и правительством и не будет мешать деятельности компании”, — говорится в официальном заявлении компании.