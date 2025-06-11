Китайское судно пробурит морское дно на 11 км для изучения земной коры

Цель проекта — исследование беспрецедентных глубин океана. Крупнейшее научно-исследовательское буровое судно Китая способно бурить на глубину до 11 км (6,8 мили). Бурение призвано расширить понимание глубинных недр Земли, открыть новые источники энергии и продвинуть технологии и науку в области морских исследований. Как отмечается, в течение долгого времени научные исследования ограничивались земной корой.

Meng Xiang было введено в эксплуатацию в Гуанчжоу 17 ноября 2024 года и начнёт буровые работы в Южно-Китайском море к концу 2025 года, работы должны продолжаться до 2035.

Новый научный проект представляет собой шаг к преодолению границы между корой и мантией Земли — разрыва Мохоровичича (Мохо), что может значительно расширить знания человека о структуре нашей планеты. Средняя толщина коры составляет около 9,3 мили (15 км), при этом толщина коры значительно варьируется: 5-10 км под океанами, 20-90 км под континентами. Под земной корой находится мантия — гораздо более толстый и важный слой, который служит связующим звеном между поверхностью и ядром Земли.