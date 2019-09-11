Китайскую версию Су-30 признали лучше российского оригинала

Одним из первых шагов на пути к господству на данных территориях стало приобретение Китаем российских истребителей Су-30. На тот момент военно-воздушные силы поднебесной уже использовали Су-27, но так как возможности Су-30 были намного шире, то и переход на обновленную версию истребителей мог заметно улучшить положение Китая в борьбе с Соединенными Штатами.

По итогу конструкторское бюро имени Сухого провело расширение возможностей истребителя, в том числе модернизировав бортовой радар и систему управления оружием. После всех проведенных улучшений, самолет получил возможность применять передовые ракеты из арсенала Су-35. А благодаря новым алюминиевым сплавам, использованным в корпусе истребителя, и рулям, выполненным из углеволокна, самолет стал весить гораздо меньше, чем другие версии Су-30.

В итоге новая версия еще советского истребителя Су-30, которая была оснащена мощным вооружением и первоклассной системой радиоэлектронного подавления, заняла первое место в своем классе. Об этом стало известно из публикации зарубежного издания Military Watch.