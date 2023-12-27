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Наука и технологии
00:58, 27 декабря 2023
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Китаю предсказали мировое лидерство в экономике к 2037 году

Оставит позади США и Германию

Британский Центр экономических и деловых исследований (CEBR) спрогнозировал экномический рост Китая и мировое лидертво в обход США. По данным аналитиков, это должно произойти к 2037 году.

Китаю предсказали мировое лидерство в экономике к 2037 году

© Ferra.ru

К 2026 ситуация с мировыми игроками также изменится. На третье место выйдет Япония, обогнав Германию, которая ослабеет из-за падения роста ВВП. За Германией расположится Индия, но к 2035 году тоже обгонит эту страну.

По информации, к 2038 году доля европейских государств в общемировом объеме ВВП составит 19,2%, а доля Азии вырастет с нынешних 20,8% до 33,9%.

Источник:RB.RU
Автор:Андрей Кадуков
Теги:
#экономика
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#сша
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#Китай
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