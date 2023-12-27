Китаю предсказали мировое лидерство в экономике к 2037 году

К 2026 ситуация с мировыми игроками также изменится. На третье место выйдет Япония, обогнав Германию, которая ослабеет из-за падения роста ВВП. За Германией расположится Индия, но к 2035 году тоже обгонит эту страну.

По информации, к 2038 году доля европейских государств в общемировом объеме ВВП составит 19,2%, а доля Азии вырастет с нынешних 20,8% до 33,9%.