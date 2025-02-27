Китаю предсказали перепроизводство устаревших чипов

Согласно данным IDC, к 2025 году доля Китая на мировом рынке зрелых чипов (28-нм и старше) составит 28%, а к 2027 году может достичь 39%.

Это угрожает глобальному балансу спроса и предложения, создавая условия для «китайского шока» на рынке.

Особенно быстро китайские компании захватывают сегмент карбид-кремниевых (SiC) пластин, используемых в электромобилях и промышленности.

Китайские производители уже предлагают их по $500 за штуку, тогда как ранее они стоили $1500. Это привело к резкому падению акций американской Wolfspeed и убыткам японской Rohm.

Аналитики предупреждают: перепроизводство зрелых чипов может привести к обострению торговой войны, а также ударить по западным компаниям, которые традиционно занимались выпуском аналоговых, автомобильных и промышленных полупроводников.