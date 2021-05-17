Наука и технологии
Сегодня в 10:51
Классические часы Casio G-Shock получили функции фитнес-браслета
Для тех, кому не нравится хайтек-дизайн Apple Watch или часов от Xiaomi
Как стало известно, Casio выпустила новые часы G-Shock. Модель получила название G-Shock GBA900, а их отличительной особенностью стали возможности, имевшиеся ранее лишь у фитнес-браслетов.
Так, например, новинка способна считать шаги и сожженные калории. Также новые G-Shock умеют показывать скорость передвижения пользователя и его точный маршрут. Для последнего Casio внедрила в них GPS-модуль, сообщается на сайте устройства..
Работает гаджет в связке с приложением G-Shock Move, которое доступно на Android и iOS. Именно через него, используя Bluetooth, часы и подключаются к смартфону.
Отметим, что остались в новых часах и фирменные «особенности» серии. Они всё также защищены от ударов, падений, воды и т.д. При этом цена девайса — 130 долларов (около 9,5 тыс рублей).