Классический компьютер победил квантовый в его же игре

Конфайнмент ограничивает рост запутанности в системе, что делает ее более простой для классического моделирования. Благодаря этому, классический компьютер смог эффективно решить задачу, которая была первоначально предназначена для квантового компьютера.

Исследователь Джозеф Тиндал, возглавляющий работу, отметил, что это открытие помогает прояснить границы возможностей квантовых и классических компьютеров. Классические компьютеры используют биты, в то время как квантовые — кубиты, способные представлять 0 и 1 одновременно, что предполагает их преимущества в вычислительной мощности.

В ходе эксперимента, проведенного IBM, был смоделирован процесс эволюции системы с магнитами. Тиндал применил свои алгоритмы и, используя минимальные вычислительные ресурсы, смог решить эту задачу за всего две недели. При этом он использовал простой метод, который был упущен IBM.

Тиндал и его коллега Дрис Селс выяснили, что в двухмерной системе возникло ограничение на запутанность магнитов, что упростило решение задачи с помощью классических методов. Эти результаты не только углубляют понимание квантовых систем, но и создают новые инструменты для тестирования квантовых симуляций в будущем.