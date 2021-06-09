Учёные рассказали об отличительных признаках нового вида динозавров

Согласно данным источников, Australotitan cooperensis жил порядка 92–96 миллионов лет назад. Длина представителей этого вида достигала 30 метров, тогда как высота составляла от 5 до 6,5 метров. Что касается веса этих динозавров, он оценивается в 23-74 тонны. Ученые внесли Australotitan cooperensis в список 15 самых крупных динозавров, проживавших на Земле.

Примечательно, что название Australotitan cooperensis было дано динозаврам в честь реки Купер-Крик, вдоль течения которой исследователи и обнаружили останки пяти особей. У специалистов ушло порядка 17 лет на то, чтобы извлечь кости и скал и установить, что останки принадлежат новому виду.