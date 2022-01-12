Классика: как россияне отнеслись к переходу на электронные паспорта

Если говорить о главном результате, то только каждый седьмой опрошенный готов заменить свои наиболее важные документы на электронный вариант – это примерно 14%.

Большая же часть людей готовы оформить себе электронные документы, однако плюсом к этому, оставить и бумажные их варианты у себя – такой ответ дало 38% участников.

И примерно столько же – 37% – людей категорически против подобных реформ, они считают, что стоит оставить бумажный формат без использования электронных документов.

Ну а меньшая доля опрошенных не смогла определиться с ответом, таких было около 11%.