Классика возвращается: в России вдвое выросли продажи виниловых проигрывателей

Опубликовано 27 января 2024, 15:12
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Классика возвращается: в России вдвое выросли продажи виниловых проигрывателейНо незначительно по сравнению с прошлыми годами
Россияне начали чаще покупать проигрыватели виниловых пластинок. В 2023 году продажи выросли до 2 раз.
В онлайн-магазинах Wildberries, Яндекс Маркет, Ozon, Мегамаркет продажи выросли в 1,6–2 раза, а средняя цена — на 9%, до 22398 рублей. Основные бренды: Ritmix, Alive Audio, Lenco, Record Pro, SunnyDays и Analog Renaissance.
При этом в мире стремительно растёт популярность «винила», но в России, несмотря на рост спроса, показатели по сравнению с 2022 годом выросли незначительно.
Как отмечают «Ведомости», резкий скачок спроса на виниловые проигрыватели объясняется просто: происходит перераспределение рынка. Из-за этого специализированные музыкальные магазины теряют покупателей, тогда как за предложениями люди идут на маркетплейсы.
Источник:Ведомости
Автор:Андрей Кадуков
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