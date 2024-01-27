Классика возвращается: в России вдвое выросли продажи виниловых проигрывателей

В онлайн-магазинах Wildberries, Яндекс Маркет, Ozon, Мегамаркет продажи выросли в 1,6–2 раза, а средняя цена — на 9%, до 22398 рублей. Основные бренды: Ritmix, Alive Audio, Lenco, Record Pro, SunnyDays и Analog Renaissance.

При этом в мире стремительно растёт популярность «винила», но в России, несмотря на рост спроса, показатели по сравнению с 2022 годом выросли незначительно.

Как отмечают «Ведомости», резкий скачок спроса на виниловые проигрыватели объясняется просто: происходит перераспределение рынка. Из-за этого специализированные музыкальные магазины теряют покупателей, тогда как за предложениями люди идут на маркетплейсы.