Наука и технологии
Опубликовано 29 августа 2024, 07:45
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Клей — прошлый век: ученые научились соединять дерево и металл на уровне пор

Не обошлось и без 3D-печати
Ученые из Австрии разработали новые методы соединения дерева и металла на уровне пор, которые могут полностью заменить традиционные клеевые составы.
Клей — прошлый век: ученые научились соединять дерево и металл на уровне пор
© New Atlas

Эти технологии, созданные в Техническом университете Граца (TU Graz), позволят значительно укрепить соединения материалов без использования вредных для окружающей среды и здоровья химикатов.

Первый метод, названный Addjoining, использует 3D-печать для нанесения материалов прямо на поверхность необработанной древесины.

Полимеры проникают в поры дерева, создавая прочное соединение. Исследователи отметили, что после разрыва связи полимеры остались в древесных порах, что свидетельствует о прочности соединения.

Второй метод, «Ультразвуковое соединение», использует ультразвуковые волны для создания тепла и последующего соединения дерева и металла. Он особенно эффективен для крупных деталей и двухмерных структур.

Источник:New Atlas
Автор:Булат Кармак
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