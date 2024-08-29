Клей — прошлый век: ученые научились соединять дерево и металл на уровне пор

Эти технологии, созданные в Техническом университете Граца (TU Graz), позволят значительно укрепить соединения материалов без использования вредных для окружающей среды и здоровья химикатов.

Первый метод, названный Addjoining, использует 3D-печать для нанесения материалов прямо на поверхность необработанной древесины.

Полимеры проникают в поры дерева, создавая прочное соединение. Исследователи отметили, что после разрыва связи полимеры остались в древесных порах, что свидетельствует о прочности соединения.

Второй метод, «Ультразвуковое соединение», использует ультразвуковые волны для создания тепла и последующего соединения дерева и металла. Он особенно эффективен для крупных деталей и двухмерных структур.