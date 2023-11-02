Клиентам МТС разрешили выбирать скорость домашнего интернета в тарифах с сотовой связью

МТС, предоставляя услуги связи и цифровые решения, внедрила новую линейку гибких конвергентных тарифов, что означает, что вы можете оплатить свой домашний и мобильный интернет на одном счёте. Эти новые тарифы отличаются от старых тем, что они дают вам выбор в скорости фиксированного интернета, а также позволяют подключать мобильную связь, не переключаясь на новый тариф.

Например, один из этих новых тарифов заменяет сразу несколько старых, и вы можете выбрать скорость интернета до 1 Гбит/с. Эти тарифы также предоставляют семейную опцию, которая позволяет вам подключать до пяти SIM-карт. Вице-президент МТС Ольга Зиборова говорит, что новые тарифы не только делают связь более доступной, но также предоставляют пакет экосистемных сервисов, включая онлайн-кинотеатр, ТВ и другие цифровые решения для умного дома и развлечений.

Таким образом, новые тарифы от МТС сделают выбор услуг связи и цифровых сервисов проще и понятнее, предоставляя более гибкие и удобные варианты для абонентов.