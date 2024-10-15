Клиентам ВТБ добавили возможность оплаты по лицу

ВТБ представил новый способ оплаты товаров и услуг по биометрии, став участником пилотного проекта Национальной системы платёжных карт (НСПК). Теперь москвичи и жители Сочи могут использовать этот инновационный метод в магазинах и кафе, включая одну из кофеен в Пресненском районе столицы. Оплата осуществляется через современные POS-терминалы, которые принимают биометрические данные.

Чтобы воспользоваться бесконтактной оплатой, пользователям необходимо зарегистрировать свои биометрические данные в Единой биометрической системе (ЕБС). Это можно сделать через мобильное приложение «Госуслуги Биометрия», в отделениях банка или в многофункциональных центрах (МФЦ). Как только данные будут сохранены, система сможет распознавать клиента на кассе с помощью камеры и технологии распознавания лиц, после чего деньги будут списаны со счета.

Заместитель президента ВТБ Вадим Кулик отметил, что оплата по биометрии в нынешнем формате напоминает телефонную связь — важно, чтобы как клиенты, так и торговые точки могли взаимодействовать. Он подчеркнул, что успешная работа обеих сторон технологии является залогом будущего отечественного финтеха, и такая система открывает новые возможности для безналичных расчётов.