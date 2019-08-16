Клиенты “Сбербанка” смогут оплачивать покупки отпечатком пальца и сканированием лица даже без смартфона

Так, теперь оплата будет проходить путем сканирования на специальном биометрическом сенсоре отпечатка пальца руки или изображения лица. Останется также возможность ввода пароля на специальном терминале. По условиям банка, чтобы покупатель мог расплатиться в магазине с помощью собственных биометрических данных, он должен будет заранее дать согласие на обработку биометрических персональных данных в офисе “Сбербанка”. После чего при каждой вставке карты в биотерминал, на его дисплее будет появляться запрос на ввод пароля и демонстрирование биометрического образца.

”Держатель два раза вводит придуманный им пароль, который впоследствии будет использоваться для аутентификации и подтверждения полномочий держателя карты на совершение операции оплаты или операции отмены с использованием биометрического метода идентификации, сканирует любой ранее незарегистрированный отпечаток пальца руки или лицо с помощью биометрического сенсора и подтверждает операцию оплаты и регистрацию вводом пин-кода”, — говорится в описании новой технологии в документах банка.