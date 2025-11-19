Климат, деньги и судьба планеты: зачем мир снова собрался в Бразилии

Одна из самых острых тем — деньги. Богатые страны ещё в 2009-м обещали давать развивающимся по 100 миллиардов долларов в год на зелёную энергетику и адаптацию. Цифра была достигнута только в 2022-м, да и то в основном за счёт кредитов, а не прямых грантов. Теперь бедные страны требуют новых, гораздо больших сумм и настоящих выплат в фонд компенсации ущерба от стихийных бедствий, созданный три года назад.

Нефть и газ против ветра и солнца — ещё один вечный спор. Страны Персидского залива и Россия настаивают на постепенном переходе и роли газа как промежуточного топлива. Запад требует жёстких сроков отказа от ископаемых. На прошлой COP29 в Баку договориться о новом сокращении добычи нефти не удалось — нефтяные интересы снова оказались сильнее.

Третья большая тема — углеродные рынки. Наконец-то заработали правила торговли квотами на выбросы, но до сих пор неясно, как избежать махинаций и двойного учёта. Страны с большими лесами, включая Россию и Бразилию, хотят засчитывать поглощение углерода деревьями в свои климатические цели.