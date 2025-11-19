Климат, деньги и судьба планеты: зачем мир снова собрался в Бразилии

Климат, деньги и судьба планеты: зачем мир снова собрался в БразилииГлавная климатическая конференция ООН
Конференции COP проводятся с 1995 года и остаются главным органом ООН по борьбе с изменением климата. Именно здесь в 2015-м в Париже почти 200 стран впервые взяли на себя обязательства не дать температуре вырасти больше чем на 2 градуса, а по возможности ограничить рост 1,5 градуса. С тех пор каждый год делегации приезжают отчитываться и договариваться о новых шагах.
Даже страны, оказавшиеся в политических конфликтах (например, США и Иран), приходят на COP, чтобы договариваться о климате — ведь речь идёт о выживании человечества.
Одна из самых острых тем — деньги. Богатые страны ещё в 2009-м обещали давать развивающимся по 100 миллиардов долларов в год на зелёную энергетику и адаптацию. Цифра была достигнута только в 2022-м, да и то в основном за счёт кредитов, а не прямых грантов. Теперь бедные страны требуют новых, гораздо больших сумм и настоящих выплат в фонд компенсации ущерба от стихийных бедствий, созданный три года назад.
Нефть и газ против ветра и солнца — ещё один вечный спор. Страны Персидского залива и Россия настаивают на постепенном переходе и роли газа как промежуточного топлива. Запад требует жёстких сроков отказа от ископаемых. На прошлой COP29 в Баку договориться о новом сокращении добычи нефти не удалось — нефтяные интересы снова оказались сильнее.
Третья большая тема — углеродные рынки. Наконец-то заработали правила торговли квотами на выбросы, но до сих пор неясно, как избежать махинаций и двойного учёта. Страны с большими лесами, включая Россию и Бразилию, хотят засчитывать поглощение углерода деревьями в свои климатические цели.
Так, Россия планирует засчитывать поглощение СО₂ лесами в пользу своих целей — по внутренним данным, российские леса поглощают ~2,5 млрд т СО₂/год, а это больше, чем весь её промышленный выброс (~2,1 млрд).
По словам Чикина, для обычного человека решения COP30 обернутся ростом цен на авиабилеты из-за экологических сборов, новыми требованиями к упаковке, более дорогими товарами из стран с высоким углеродным следом и, возможно, более дешёвым электричеством в долгосрочной перспективе, если возобновляемая энергетика получит достаточно инвестиций.
Климатический саммит в Бразилии станет очередной попыткой объединить мировое сообщество перед лицом общей угрозы. В условиях геополитической напряжённости климатическая дипломатия остаётся одной из немногих площадок, где страны, находящиеся в конфликте, могут вести диалог. Итоги этих переговоров могут определить правила для глобальной экономики на десятилетия вперёд.