Климат, деньги и судьба планеты: зачем мир снова собрался в Бразилии

В ноябре 2025 года в бразильском городе Белене проходит очередная климатическая конференция ООН — COP30. Страны снова пробуют договориться, как удержать потепление в пределах 1,5 градуса, кто и сколько заплатит за зелёный переход и как защитить самых уязвимых. Александр Чикин, директор по устойчивому развитию экосервиса «Сохрани Лес» рассказал, почему эта встреча остаётся одной из немногих площадок, где даже конфликтующие государства садятся за один стол.
Конференции COP проводятся с 1995 года и остаются главным органом ООН по борьбе с изменением климата. Именно здесь в 2015-м в Париже почти 200 стран впервые взяли на себя обязательства не дать температуре вырасти больше чем на 2 градуса, а по возможности ограничить рост 1,5 градуса. С тех пор каждый год делегации приезжают отчитываться и договариваться о новых шагах.

Даже страны, оказавшиеся в политических конфликтах (например, США и Иран), приходят на COP, чтобы договариваться о климате — ведь речь идёт о выживании человечества.

Александр Чикин
Директор по устойчивому развитию экосервиса «Сохрани Лес»

Одна из самых острых тем — деньги. Богатые страны ещё в 2009-м обещали давать развивающимся по 100 миллиардов долларов в год на зелёную энергетику и адаптацию. Цифра была достигнута только в 2022-м, да и то в основном за счёт кредитов, а не прямых грантов. Теперь бедные страны требуют новых, гораздо больших сумм и настоящих выплат в фонд компенсации ущерба от стихийных бедствий, созданный три года назад.

Нефть и газ против ветра и солнца — ещё один вечный спор. Страны Персидского залива и Россия настаивают на постепенном переходе и роли газа как промежуточного топлива. Запад требует жёстких сроков отказа от ископаемых. На прошлой COP29 в Баку договориться о новом сокращении добычи нефти не удалось — нефтяные интересы снова оказались сильнее.

Третья большая тема — углеродные рынки. Наконец-то заработали правила торговли квотами на выбросы, но до сих пор неясно, как избежать махинаций и двойного учёта. Страны с большими лесами, включая Россию и Бразилию, хотят засчитывать поглощение углерода деревьями в свои климатические цели.

Так, Россия планирует засчитывать поглощение СО₂ лесами в пользу своих целей — по внутренним данным, российские леса поглощают ~2,5 млрд т СО₂/год, а это больше, чем весь её промышленный выброс (~2,1 млрд).

По словам Чикина, для обычного человека решения COP30 обернутся ростом цен на авиабилеты из-за экологических сборов, новыми требованиями к упаковке, более дорогими товарами из стран с высоким углеродным следом и, возможно, более дешёвым электричеством в долгосрочной перспективе, если возобновляемая энергетика получит достаточно инвестиций.

Климатический саммит в Бразилии станет очередной попыткой объединить мировое сообщество перед лицом общей угрозы. В условиях геополитической напряжённости климатическая дипломатия остаётся одной из немногих площадок, где страны, находящиеся в конфликте, могут вести диалог. Итоги этих переговоров могут определить правила для глобальной экономики на десятилетия вперёд.