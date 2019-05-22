Климатическая катастрофа грозит затоплением Нью-Йорку и Шанхаю

Новое исследование международной группы учёных выявило, что глобальное потепление может привести к затоплению территории, на которой проживают 187 миллионов человек.

Уровень моря повышается из-за глобального потепления и ускоренного таяния льдов. Под угрозой могут оказаться, например, Нью-Йорк и Шанхай. Затопление таких обширных и населённых местностей чревато миграционным кризисом, войнами и конфликтами из-за территорий.

В самом худшем случае, в следующие 80 лет средняя температура на планете повысится на 5°Цельсия, а уровень моря повысится на два метра. Правда, специалисты оценивают такую вероятность на уровне пяти процентов.

Повышение уровня моря приведёт к потере 1,8 миллиона квадратных километров суши, что превышает суммарную площадь Франции, Германии, Испании и Великобритании.

Прогнозы ООН в два с лишним раза оптимистичнее. Если выбросы углерода продолжат расти, то к 2100 году уровень моря вырастет на 97 сантиметров.