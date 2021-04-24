Наука и технологии
Сегодня в 07:01
Климатические изменения сдвинули ось Земли
Причём случилось это вовсе не вчера
В сети появились результаты свежего исследования учёных сразу из двух стран — США и Германии. Они выяснили, что таяние ледников (то есть климатические изменения) и распределение веса по планете изменило её ось.
По словам специалистов, сдвиг случился ещё в 90-х годах прошлого века. При этом они отметили, что местоположение Северного и Южного полюсов вовсе не статично, пишет Phys.org. И растаявшие ледники перераспределили воду таким образом, что планетная ось была сдвинута.
Отметим, что ранее исследователи также смогли определить причины полярных дрейфов. Это стало возможным благодаря данным совместного проекта НАСА и Германского аэрокосмического центра (GRACE). Они совместными усилиями занимались восстановлением гравитации и изучением климата.