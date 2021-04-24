Климатические изменения сдвинули ось Земли

По словам специалистов, сдвиг случился ещё в 90-х годах прошлого века. При этом они отметили, что местоположение Северного и Южного полюсов вовсе не статично, пишет Phys.org. И растаявшие ледники перераспределили воду таким образом, что планетная ось была сдвинута.

Отметим, что ранее исследователи также смогли определить причины полярных дрейфов. Это стало возможным благодаря данным совместного проекта НАСА и Германского аэрокосмического центра (GRACE). Они совместными усилиями занимались восстановлением гравитации и изучением климата.