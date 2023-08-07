Климатолог рассказал, каким должен быть образ жизни россиян в жару

Солнечные лучи становятся все более интенсивными, и россиянам рекомендуют следовать примеру австралийцев, чтобы обезопасить свою кожу. Ведущий эксперт Института народнохозяйственного прогнозирования РАН, Борис Ревич, поделился этой идеей.

С помощью показателя УФ-индекса можно оценить, насколько опасны солнечные лучи для нашей кожи. Обычно в российских городах этот показатель колеблется от 3 до 6, что считалось умеренным уровнем риска.

Однако, научный руководитель Гидрометцентра России, Роман Вильфанд, предупредил, что в ближайшие дни на юге европейской части России ожидается очень высокий УФ-индекс, который может достигать отметки 8 и выше. Это повышает риск солнечных ожогов и даже рака кожи, включая меланому.

Борис Ревич советует брать на вооружение опыт стран, где высокий УФ-индекс не новость, например, Австралии. Там летом индекс может достигать 11, а в другие сезоны — не менее 8. Чтобы защититься, важно носить одежду, защищающую кожу от солнечных лучей, такую, как длинные рукава и брюки, а также головные уборы.

Он также подчёркивает, что следовать этим советам стоит не только ради стиля, но и для защиты своего здоровья. Чтобы узнать прогноз УФ-индекса, достаточно заглянуть на метеосайты, где этот параметр обычно предсказывается вместе с погодой.